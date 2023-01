Chef der Cosa Nostra Oberster Mafiaboss Siziliens Messina Denaro verhaftet

Messina Denaro war drei Jahrzehnte lang auf der Flucht. Den Mafiajägern gelang die Festnahme in einer Privatklinik in Palermo, in der er sich behandeln lassen wollte. In der Klinik war Denaro den Angaben zufolge wegen einer nicht näher bezeichneten Krankheit behandelt worden. Nach dem verurteilten Denaro war seit 1993 gesucht worden. Er wird im Zusammenhang mit Bombenattentaten auf Richter in den 1990er Jahren beschuldigt.