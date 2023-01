Taser-Einsatz in Los Angeles Cousin von Black-Lives-Matter-Mitbegründerin stirbt nach Festnahme

Nach Angaben der Polizei hatte sich der Mann bei der Ankunft der Beamten an einer Unfallstelle am 3. Januar „unberechenbar“ verhalten. In dieser Woche veröffentlichte Aufnahmen einer Körperkamera zeigen den 31-Jährigen, wie er von einem Polizisten auf den Boden gedrückt wird. Ein anderer ruft mehrmals: „Drehen Sie sich um, oder ich werde sie tasern.“