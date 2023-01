Im Alter von 82 Jahren Früherer griechischer König Konstantin II. gestorben

Athen · Griechenlands früherer König Konstantin II. ist am Dienstag im Alter von 82 Jahren in Athen gestorben. Das berichtete der griechische Staatsrundfunk und die staatliche griechische Nachrichtenagentur am Dienstagabend.

11.01.2023, 07:12 Uhr

Der ehemalige König Konstantin II. von Griechenland ist tot. Foto: dpa/Petros Giannakouris

Nach Hirnschlägen und einer schweren Lungenentzündung hatte sich sein Gesundheitszustand in den vergangenen Wochen verschlechtert. Konstantin soll nach Informationen aus Regierungskreisen in einem Waldstück des ehemaligen Sommerpalastes seiner Familie im Norden Athens beerdigt werden. Konstantin II. war der letzte König des Landes. Zehn Jahre nachdem er im Jahr 1964 den Thron als König der Hellenen bestiegen hatte, wurde die Monarchie in Griechenland per Volksabstimmung abgeschafft.

(boot/dpa)