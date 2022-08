Beliebtes Promi-Urlaubsziel : Giorgio Armani muss vor Feuer auf sizilianischer Insel fliehen

Mailand Zwei Waldbrände auf der italienischen Insel Pantelleria haben Modeschöpfer Giorgio Armani und Dutzende andere Einwohner aus ihren Villen vertrieben.

Etwa 30 Menschen seien auf Boote oder in sicherere Teile der Insel geflüchtet, sagte der Leiter der regionalen Zivilschutzbehörde, Salvatore Cocina, am Donnerstag. Armani und seine Gäste brachten sich auf einem Schiff in Sicherheit. Auf Fotos war zu sehen, wie sich die Flammen in Richtung seines Anwesens ausbreiteten. Seine Pressestelle erklärte, der Brand habe es jedoch nicht erreicht.