Brand in Solingen-Höhscheid : Dachstuhl steht in Flammen

Dachstuhl steht in Flammen

Brand in Solingen-Höhscheid

In Höhscheid brannte der Dachstuhl eines Wohnhauses. Foto: Gianni Gattus

Solingen-Höhscheid Die Feuerwehr rückte am Montagnachmittag mit einem Großaufgebot nach Solingen-Höhscheid aus. Dort brannte der Dachstuhl eines Wohnhauses. Die Bevölkerung wurde vor Geruchsbelästigung gewarnt.

Am Montagnachmittag wurde die Solinger Feuerwehr zu einem Brand in der Straße Steigerhäuschen in Höhscheid gerufen. Dort sei es zu einem Dachstuhlbrand gekommen, wie die Leitstelle der Feuerwehr mitteilte. Die Alarmierung erfolgte gegen 15.32 Uhr. Einem Sprecher zufolge rückten zwei Wachen der Berufsfeuerwehr sowie Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus, außerdem seien Mitarbeitende der Stadtwerke im Einsatz.