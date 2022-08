An der Otto-Brenner-Straße : Feuerwehr löscht Flächenbrand in Dinslaken

Feuerwehr löscht Flächenbrand in Dinslaken

An der Otto-Brenner-Straße

Mit sechs Stahlrohren und einem Wasserwerfer brachte die Feuerwehr den Brand an der Otto-Brenner-Straße unter Kontrolle (Symbolfoto). Foto: dpa/Martin Schutt

Dinslaken Mit einer 100 Meter langen Flammenwalze bekam es die Feuerwehr in Dinslaken am Dienstagabend zu tun. Um ein Übergreifen auf andere Grundstücke zu vermeiden, wurde auch ein Wasserwerfer eingesetzt.

Einen Flächenbrand musste die Feuerwehr Dinslaken am Dienstagabend an der Otto-Brenner-Straße löschen. Dort stand gegen 19.45 Uhr eine 1000 Quadratmeter große Brachfläche in Flammen.