Polizei sucht Zeugen : Feuerwehr löscht Brand an der Karlstraße

Feuerwehr löscht Brand an der Karlstraße

Zweieinhalb Stunden lang dauerte der Löscheinsatz der Feuerwehr auf dem ehemaligen MCS-Gelände in Dinslaken. Foto: dpa/Martin Schutt

Dinslaken Ein Feuer musste die Feuerwehr Dinslaken am Mittwochabend auf dem ehemaligen MCS-Gelände an der Karlstraße löschen. Es war nicht der erste Brand auf dem Gelände.

Schon wieder hat es auf dem ehemaligen MCS-Gelände an der Karlstraße gebrannt. Ein Zeuge entdeckte laut Polizei das Feuer am Mittwoch, 10. August, gegen 18.30 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Die Löschtrupps fanden den Brandherd in einem der Gebäude des aufgegebenen Industriebetriebes. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen, es brannte Unrat, bereits auf eine Zwischendecke übergegriffen. Diese wurde durch die Feuerwehr geöffnet und abgelöscht.