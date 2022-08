Grausamer Fund in Neuseeland : Familie findet in ersteigerten Koffern zwei Kinderleichen

Neuseeländische Polizeiermittler arbeiten an einem Tatort in Auckland, nachdem Leichen in Koffern entdeckt worden waren. Foto: AP/Dean Purcell

Wellington Die Familie in Neuseeland hatte die Koffer bei einer Internet-Auktion ersteigert. Auch die ermittelnden Polizeibeamten sind schockiert. Die Leichen müssen mehrere Jahre in den Koffern gelegen haben.

Eine Familie in Neuseeland hat in gebraucht gekauften Koffern zwei Kinderleichen entdeckt. Die Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren seien schon seit Jahren tot, weil die Koffer seit mindestens drei oder vier Jahren auf einem Speicher gestanden hätten, sagte Polizeikommissar Tofilau Faamanuia Vaaelua am Donnerstag. Die Ermittlungen stünden noch am Anfang. Die Identifizierung der Leichen laufe noch. Klar sei, dass die Toten Verwandte in Neuseeland gehabt hätten.