Erstes Freitagsgebet nach 86 Jahren : Hunderte Muslime bei der Eröffnung der Hagia Sophia als Moschee

Hunderte Muslime machten sich am Freitag auf den Weg zu Istanbuls Wahrzeichen, um an den ersten Gebeten seit 86 Jahren in der Hagia Sophia teilzunehmen. Foto: AP/Yasin Akgul

Istanbul In Istanbul haben die Feierlichkeiten zur Wiedereröffnung der Hagia Sophia als Moschee begonnen. Zahlreiche Gläubige versammelten sich am Morgen vor dem ehemaligen Museum im Voraus des ersten muslimischen Freitagsgebets seit der Umwandlung.

Zum ersten Mal seit 86 Jahren haben sich am Freitag Muslime zum Gebet in der Istanbuler Hagia Sophia versammelt. Die Zeremonie für die Wiedereröffnung der Hagia Sophia als Moschee startete laut der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu um 10 Uhr. Zu dem Freitagsgebet wurde auch der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan erwartet.

Einige Gläubige hatten in Zelten vor der Moschee übernachtet. Behörden forderten sie auf, Masken zu tragen und auf den Mindestabstand zu achten. Journalisten berichteten am Vormittag von riesigen Menschentrauben, die dicht an dicht stehen würden. Viele Straßen wurden bereits am Vorabend für den Verkehr gesperrt. Insgesamt sollen mehr als 20.000 Polizisten im Einsatz sein.