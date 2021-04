„Sofagate“-Affäre : Türkei weist Vorwürfe der Diskriminierung gegen von der Leyen zurück

Wurde bei ihrem Besuch in der Türkei auf das Sofa gesetzt: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Foto: dpa/Dario Pignatelli

Brüssel/Ankara Die türkische Regierung hat erneut Vorwürfe der Missachtung für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aufgrund deren Geschlechts zurückgewiesen. Von der Leyen hatte am Montag noch einmal über das „#Sofagate“ gesprochen.

Die Türkei freue sich, dass die Kommission eine Frau an der Spitze habe, teilte das türkische Außenministerium am Mittwoch mit. Es machte für einen Protokollfauxpas bei einem Besuch von der Leyens und von EU-Ratspräsident Charles Michel in der Türkei im April Differenzen innerhalb der EU verantwortlich.