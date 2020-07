Tiere in Thailand : Büffel fliehen in Bangkok aus Schlachthof - Nonne nimmt sie auf

Bangkok Eine Gruppe asiatischer Büffel ist in Thailand dem Schlachthaus entkommen - und soll nun auf dem Gnadenhof einer buddhistischen Nonne eine neue Heimat finden. Der Preis für die Tiere ist hoch, also sammelte die Nonne Spenden.

Die sechs Tiere waren am Mittwoch aus einem Schlachthof in Bangkok geflohen und wurden anschließend auf einer viel befahrenen Straße in der thailändischen Millionenmetropole gesichtet. Videos und Fotos von den ausgebüchsten Rindern gingen im Internet viral. Nun will sich die Nonne Phakjira Hatthakitchamroen, die in der westlichen Provinz Ratchaburi eine Farm für gerettete Tiere betreibt, um die Geflüchteten kümmern.