Video zeigt Ohrfeige : Mann schlägt Frankreichs Präsident Macron ins Gesicht

Der französische Präsident Emmanuel Macron (M.) bei seinem Besuch in Südost-Frankreich. Foto: AP/Philippe Desmazes

Tain-l'Hermitage Frankreichs Präsident ist bei einer Reise nach Südfrankreich von einem Mann angegriffen worden, der ihm mit der Hand ins Gesicht schlug. Ein Video davon verbreitet sich im Netz. Der Täter und ein weiterer Beteiligter wurden verhaftet.

Emmanuel Macron fühlt sich in seinem Element. Ohne Jacket, die Ärmel hochgekrempelt geht der französische Präsident bei einer Wahlveranstaltung lachend und winkend auf die Menschenmenge zu. Er schüttelt einem Wartenden die Hand, redet kurz mit ihm, doch plötzlich wird er von dem Mann geohrfeigt. Festgehalten ist die kurze Szene auf einem Handyvideo, das sich schnell in den sozialen Medien verbreitete. Zu sehen ist noch, wie sich die Sicherheitsbeamten auf den Mann stürzen, dann bricht der Film ab.

🇫🇷 FLASH - Emmanuel #Macron s’est fait gifler par un homme s’écriant "À bas la macronie !", lors d’une visite à #Tain . (via @AlexpLille ) #Drôme pic.twitter.com/ncLhQymiET

Nach Angaben von Augenzeugen rief der Angreifer „Nieder mit der Macronie“. Lokale Medien schreiben, dass er politisch in der Gelbwesten-Bewegung zu verorten sei, die 2018 und 2019 unter dem Schlachtruf „Macron, tritt zurück“ immer wieder Hunderttausende auf die Straße brachte. Die Präfektur erklärte, der Mann werde zusammen mit einem möglichen Mittäter von Beamten verhört.

Der Vorfall ereignete sich in der 6000-Einwohner-Gemeinde Tain-l'Hermitage nördlich von Valence. Knapp ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich ist Macron seit einigen Tagen auf „Tour de France“. Bei der Rundreise will der 43-Jährige den Franzosen nach eigenen Worten „den Puls fühlen“, um seine Chancen für eine Wiederwahl auszuloten. Dabei setzt der Staatschef offensichtlich gezielt darauf, dass er im direkten Gespräch mit den Menschen immer wieder Sympathiepunkte für sich sammeln kann.