61-Jährige war zuvor Arbeitsministerin : Elisabeth Borne wird Frankreichs neue Premierministerin

Elisabeth Borne wird neue Premierministerin in Frankreich (Archivbild). Foto: AP/Gonzalo Fuentes

Paris Erst zum zweiten Mal in seiner Geschichte bekommt Frankreich eine Premierministerin. Präsident Emmanuel Macron hat die bisherige Arbeitsministerin Elisabeth Borne als Nachfolgerin von Premierminister Jean Castex nominiert.

Das teilte der Elysée-Palast am Montagabend mit. Die 61-jährige links orientierte Politikerin der Regierungspartei von Präsident Emmanuel Macron zählt zu den wenigen, die von Beginn an in seiner Regierungsmannschaft waren.