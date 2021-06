Vier Tage lang feiern : Musikfans strömen trotz Corona zu albanischem Strandfestival

Tausende internationale Fans nehmen am Open-Air-Musikfestival von Unum Albania teil. Foto: AP/Visar Kryeziu

Rana e Hedhun Einmal ausgelassen feiern, tanzen - und dabei nicht an Corona denken. Bei einem Musikfestival über mehrere Tage auf einem Traumstrand in Albanien wagten das Tausende. Tests gab es augenscheinlich keine.

Der albanische Strand bietet fast alles: Sand, Kiefern, das Meer, Berge in der Nähe und tagelang Musik ohne Ende. „Es ist äußerst selten, dass man all diese Dinge auf einmal bekommt“, schwärmt der Chef des Open-Air Musikfestivals Unum, Grego O'Halloran. Der Engländer lebt auf Ibiza, einem Hort einer anderen Musikszene mit magischer Anziehungskraft. Er weiß also, wovon er spricht.

„Albanien ist die versteckte Perle Europas“, sagt O'Halloran weiter. Von fast ganz Europa aus brauche man ein, zwei Stunden dorthin - „und es ist so wunderschön und unentdeckt.“

Vom 3. bis zum 7. Juni stieg das Festival mit 50 internationalen und lokalen Musikern. Fans ließen sich die Chance auf den fünftägigen Musikrausch am Strand Rana e Hedhun rund 75 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Tirana nicht entgehen, die Organisatoren verkauften alle 10.000 verfügbaren Tickets. Sie versicherten auch, dass es auf dem Festival keine Corona-Infizierten gegeben habe. Beweise dafür legten sie aber nicht vor, Tests wurden augenscheinlich auch nicht gemacht.

Noch im vergangenen Jahr musste das Festival wegen der Pandemie abgesagt werden, möglich wurde es diesmal dank der niedrigen Corona-Fallzahlen in Albanien. Am Samstag etwa wurden nur zwei Neuinfektionen gemeldet. Das Außenministerium wies daraufhin, dass es keinerlei Auflagen für Einreisewillige gebe. Dennoch hatten es Organisatoren schwer, aufgrund der Infektionslage Musiker aus Europa ins Land zu holen. Doch am Ende hatten sie Erfolg.

Die Hauptbühne des Festivals in Strandnähe befindet sich auf einem Segelboot, eine andere unter Kiefern. Tattoos zieren die Körper vieler Fans, vorgeschrieben ist das aber nicht. Sie strömten aus ganz Europa herbei, sogar auch aus Uruguay. Aus dem südamerikanischen Land etwa kam Franco Rodrigues, der viele Künstler auf dem Festival kannte. Er hoffe, dass Unum ein Fanfarenstoß für eine weltweite Rückkehr von Live-Events sein werde.

Auch Katia Müller, ein Fan aus Deutschland, zeigt sich begeistert. „Es ist toll, verrückt und Wahnsinn, so viele Leute an einem Ort zu sehen, nachdem man im Lockdown allein in seiner Wohnung saß“, sagt sie. Ron Kurtolli, ein DJ aus dem Kosovo, sieht Musik als notwendig für psychische Gesundheit an. Auf seelisches Wohlergehen achteten die Leute ja nicht so, doch sei es sehr wichtig für das Wohlergehen von allem.

Neben der Musik dürfte die Natur ihr Übriges für Wonnegefühle getan haben. Albanien hat viele unberührte Strände auf seiner Küste entlang des Adriatischen und Ionischen Meers zu bieten. In den vergangenen Jahren mauserte sich der Tourismus zu einer Schlüsselindustrie für eines der ärmsten Länder Europas. Die meisten Besucher sind bisher Albaner aus dem benachbarten Kosovo, oft kommen auch polnische und tschechische Gruppen, Serben und Weißrussen.

Unum - Einheit - so lautet sinnigerweise das Motto des Festivals in diesem Jahr. Es gelte, über die Musik zueinanderzufinden. Samela, eine im kosovarischen Prizren geborene Serbin mit Wohnsitz in Belgrad, hat keine Zeit für die Nennung ihres Nachnamens, erklärt aber laut, wie das Festival Menschen über Grenzen hinweg verbinde. Albaner und Serben gelten seit langem als verfeindet. „Ich hatte wirklich diese aufrichtige Absicht, die Vorurteile zu brechen, das Stigma zu brechen, zu versuchen, uns über Musik zu verbinden“, schreit Samela. „Ich kann es nicht auf die Weise machen, wie die Musik das macht. Aber ich versuche es jetzt.“

