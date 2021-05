„Europa nach vorne gebracht“ : Merkel und Macron ziehen positive Bilanz nach vier Jahren Zusammenarbeit

Die gemeinsame Pressekonferenz in Berlin mit Angela Merkel vor Ort, der französische Präsident Emmanuel Macron ist per Video zugeschaltet. Foto: AP/Michael Sohn

Paris Ein letztes Mal vor der Bundestagswahl Ende September sind Emmanuel Macron und Angela Merkel zu einem Ministerrat zusammengetroffen. Zu bereden gab es viel - vor allem aber viel Lob für eine fruchtbare Zusammenarbeit der beiden Länder.

In der Spionageaffäre um Abhöraktionen des US-Geheimdienstes NSA in Europa haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Aufklärung durch die USA und Dänemark gefordert. Spionage zwischen Verbündeten sei "inakzeptabel", sagte Macron am Montag nach dem letzten gemeinsamen Ministerrat mit Merkel vor der Bundestagswahl Ende September. Deutschland und Frankreich erwarteten "vollständige Offenheit und die Klärung des Sachverhalts von den dänischen und amerikanischen Partnern".