Weltweit hunderte Festnahmen : FBI legte Kriminelle mit Messenger-App herein

Das Wappen des Federal Bureau of Investigation (FBI) des US-Justizministeriums. (Archivfoto) Foto: dpa/Tim Brakemeier

Wellington/Den Haag Unter Verbrecherbanden weltweit gab es in den vergangenen Monaten einen heißen Tipp für abhörsichere Kommunikation – das Programm hatten allerdings Polizisten entwickelt. So wurden nun mehr als 800 Verdächtige in über 100 Ländern festgenommen.

Das FBI hat der organisierten Kriminalität mit einer verschlüsselten Messenger-App weltweit einen beispiellosen Schlag versetzt. Australische und neuseeländische Polizeibehörden berichteten am Dienstag, kriminelle Gangs hätten geglaubt, mit der App namens Anom verschickte Kurznachrichten seien abhörsicher, doch tatsächlich hätten die Behörden monatelang Millionen Mitteilungen über Drogenschmuggel, Geldwäsche und Mordpläne mitgelesen. Das FBI sprach von einem atemberaubenden Erfolg.

An der verdeckten Operation namens Trojan Shield unter Führung der US-Bundespolizei waren den Angaben zufolge auch Europol, die Drogenbekämpfungsbehörde der USA und Strafverfolgungsbehörden in mehr als einem Dutzend Ländern beteiligt. Mehr als 800 Verdächtige wurden festgenommen, mehr als 32 Tonnen Drogen beschlagnahmt. Dazu kamen 250 Feuerwaffen, 55 Luxusautos und mehr als 148 Millionen Dollar (rund 121,5 Millionen Euro) in bar oder Kryptowährungen.

„Der Erfolg der Operation Trojan Shield ist das Ergebnis von enormer Innovation, Hingabe und beispielloser internationaler Zusammenarbeit“, sagte FBI-Vizedirektor Calvin Shivers in Den Haag. Die niederländische Polizei-Ermittlerin Jannine van den Berg sprach von einem noch nie da gewesenen Schlag gegen Verbrechernetzwerke und das weltweit.

Die australische Bundespolizistin Jennifer Hearst nannte die Aktion einen Wendepunkt in der Geschichte der internationalen Strafverfolgung. Die App sei auf speziellen Mobiltelefonen installiert worden und ihre Beliebtheit sei in kriminellen Kreisen gewachsen, nachdem manche einflussreiche Personen der Unterwelt sich dafür verbürgt hätten, berichtete die australische Polizei. Sie nannte diese „kriminelle Influencer“.

Die Chance für die Aktion ergab sich, nachdem Ermittler die Verschlüsselungs-Plattformen EncroChat und Sky ECC geknackt hatten. Den Angaben zufolge suchten Verbrecherbanden anschließend weltweit nach neuen Verschlüsselungsmöglichkeiten. Das FBI bediente diese Nachfrage mit der Anom-App. Die Ermittler hätten eine Marktlücke geschaffen, sagte Shivers. „So ist eine Gelegenheit zur Zusammenarbeit mit unseren internationalen Partnern entstanden, um nicht nur das spezifische Werkzeug zu entwickeln, sondern auch den Prozess der Sammlung und Verbreitung von Informationen, sagte er.

Binnen 18 Monaten habe das FBI mit der App verschlüsselte Telefone an mehr als 300 Verbrecherbanden in mehr als 100 Ländern geliefert und dadurch die Möglichkeit bekommen, den Kriminellen über die Schulter zu schauen. Durch Analyse der Kommunikation hätten Verbrechen bis zum Mord verhindert und Waffen sowie Drogen beschlagnahmt werden können, sagte Shivers.

Der australische Premierminister Scott Morrison sagte, der australische Staat habe als Teil einer globalen Operation dem organisierten Verbrechen einen schweren Schlag versetzt. Die australische Polizei teilte mit, sie habe während der dreijährigen Operation 224 Personen verhaftet und mehrere Tonnen Drogen sowie knapp 45 Millionen australische Dollar (29 Millionen Euro) in bar beschlagnahmt. Die neuseeländische Polizei meldete 35 Festnahmen und die Beschlagnahme von Güter und Drogen im Millionenwert.

Die belgische Polizei war im März erfolgreich, nachdem sie Sky ECC entschlüsselt hatte. Sie beschlagnahmte 17 Tonnen Kokain.

(chal/dpa)