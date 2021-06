Wahrzeichen in Paris : Riesige weiße Fahne am Eiffelturm sorgt für Verwunderung

Riesige weiße Fahne am Eiffelturm sorgt für Verwunderung

Wahrzeichen in Paris

Eine riesige Flagge weht am Eiffelturm in Paris. Foto: AP/Lewis Joly

Paris In sozialen Netzwerken kursierten zahlreiche Bilder der ungewöhnlichen Aktion. Womöglich besteht ein Zusammenhang mit den Olympischen Spielen, die 2024 in Paris geplant sind.

Eine riesige weiße Fahne am Pariser Eiffelturm hat unter Einheimischen und Touristen für Verwunderung gesorgt. Nach Angaben der Betreiber handelte es sich um „Versuche“ am Wahrzeichen der Hauptstadt, Einzelheiten wurden am Dienstag zunächst nicht mitgeteilt.