Durchbruch bei Kernfusion Ein unendlicher Strom sauberer Energie

Zum ersten Mal in der Geschichte gelang es Wissenschaftlern mithilfe der Verschmelzung von Atomkernen mehr Energie zu gewinnen, als in den Prozess hineinzustecken. "Das ist ein Meilenstein, der ohne jede Frage weitere Entdeckungen möglich macht", schwärmte die US-Energieministerin Jennifer Granholm bei Vorstellung des Durchbruchs der Forscher der „National Ignition Facility“ (NIF) am „Lawrence Livermore“-Nationallabor.