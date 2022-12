Unglück auf zugefrorenem See Britische Gemeinde trauert um drei im Eis eingebrochene Kinder

Mit einer Mahnwache haben Menschen in England an drei Jungen erinnert, die bei einem Einbruch in einen zugefrorenen See ums Leben kamen. Die Trauernden in Kingshurst entzündeten am Dienstag Kerzen und legten Blumen und Teddybären nieder. Rettungskräfte hatten die Kinder im Alter von acht, zehn und elf Jahren am Sonntagnachmittag aus dem eiskalten Wasser gezogen und ins Krankenhaus gebracht. Sie konnten jedoch nicht wiederbelebt werden.