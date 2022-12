Wintereinbruch Schnee und Eis in Großbritannien - Verkehrschaos auf den Straßen, Skilaufen in London

Am Sonntag brachen vier Kinder auf einem zugefrorenen See in den West Midlands, etwa 160 Kilometer nördlich von London, ins Eis ein. Sie erlitten einen Herzstillstand und wurden am Montag noch im Krankenhaus behandelt. Rettungskräfte suchten die ganze Nacht hindurch nach zwei weiteren Kindern, die Berichten zufolge ebenfalls Teil der Gruppe waren.