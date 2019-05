Historischer Höchststand : Weltweit so viele Binnenflüchtlinge wie noch nie

Genf So viele Menschen wie noch nie sind im eigenen Land auf der Flucht vor Konflikten und Gewalt. Mit rund 41 Millionen ist die Zahl der Binnenflüchtlinge laut einer Studie auf ihrem Höchststand. Ein Grund dafür sind die Konflikte in Syrien und im Kongo.

Rund 41 Millionen Menschen waren Ende 2018 vor Gewalt und Konflikten im eigenen Land auf der Flucht. Dies geht aus dem Jahresbericht des Beobachtungszentrums für interne Vertreibung und des Norwegischen Flüchtlingsrates hervor. Die Zahl der Binnenflüchtlinge sei damit auf einen historischen Höchststand gestiegen, heißt es in der am Freitag in Genf veröffentlichten Studie. Elf Millionen interne Vertriebene sind demnach allein von Ende 2017 bis Ende 2018 neu registriert worden. Grund dafür seien die vielen anhaltenden bewaffneten Konflikte wie in Syrien und dem Kongo.