Deutsche Hochstaplerin : US-Gericht verurteilt Anna Sorokin zu mindestens vier Jahren Haft

Anna Sorokin vor Gericht in New York. Foto: AFP/TIMOTHY A. CLARY

New York Noch ist unklar, wie lange genau Anna Sorokin hinter Gittern bleiben wird. Klar ist aber, dass die deutsche Hochstaplerin mindestens vier Jahre in einem amerikanischen Gefängnis verbringen wird.

Das teilte das höchste Gericht des Bundesstaats New York am Donnerstag mit. Die 28-Jährige war schuldig gesprochen worden, weil sie sich in der High Society von Manhattan Leistungen im Wert von mehr als 200.000 Dollar (rund 180.000 Euro) erschlichen hatte. Das Gericht ordnete zudem an, dass Sorokin fast 200.000 Dollar an Geschädigte zurückzahlen muss. Dazu kommt eine Geldstrafe von 24.000 Dollar (gut 21.000 Euro).