Nach Großbritannien : Auch Irland erklärt den Klimanotstand

Eine Landschaft in Irlands Westen. Foto: Peter Frischmuth

Dublin Nach Großbritannien hat nun auch Irland den Klimanotstand ausgerufen. Klimaaktivistin Greta Thunberg zeigte sich begeistert. In Deutschland hat bisher nur die Stadt Konstanz den Klimanotstand ausgerufen. In Kevelaer wird es diskutiert.

Irland hat nach Großbritannien als zweites europäisches Land den Klimanotstand ausgerufen. Das irische Parlament nahm am Donnerstag einen entsprechenden Zusatz zu einem Bericht ohne gesonderte Abstimmung an. Der Antrag beinhaltet neben einer Erklärung des "Klimanotstandes" die Forderung an Parlament und Regierung, eine "bessere Antwort auf die Problematik des Verlustes der Artenvielfalt" zu finden.