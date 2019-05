Britney Spears erwirkt Kontaktverbot : Ex-Vertrauter muss 183 Meter Abstand halten

Britney Spears bei den 29. Annual GLAAD Media Awards in Beverly Hills. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Los Angeles Der 44-Jährige Sam Lufti gehörte auf dem Höhepunkt ihrer Karriere zu dem engsten Vertrautenkreis der „Baby One More Time“- Interpretin. Er soll die Familie Spears mit Nachrichten belästigt haben.

Der Ex-Vertraute müsse sich mindestens rund 183 Meter von der Sängerin, ihren Eltern und ihren zwei Söhnen fernhalten, ordnete ein Richter am Mittwoch an. Zudem dürfe er Spears und ihre Verwandten nicht kontaktieren oder verunglimpfen. Die Maßnahme gelte bis zu einer Gerichtsanhörung zum Fall am 28. Mai, hieß es.