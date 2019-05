Aufnahmen von Überwachungskamera in USA : Schlange beißt Mann ins Gesicht

Aufnahmen von Überwachungskamera in USA

Eine Schlange beißt einen Mann in Oklahoma ins Gesicht. Foto: Screenshot Youtube

Oklahoma Ein Mann im US-Bundesstaat Oklahoma hat ungebetenen Besuch an der Haustür bekommen. Wie die Aufnahmen seiner Überwachungskamera zeigen, attackierte ihn eine Schlange, als er sein Haus betreten wollte. Der Biss musste im Krankenhaus behandelt werden.

Das Video zeigt, wie der Mann nichtsahnend zur Haustür geht. Kurz nachdem er die Tür öffnet, beißt ihn eine Schlange mitten ins Gesicht. Sofort schreit der Mann „Bring me to hospital“ (zu deutsch: Bring’ mich ins Krankenhaus) und flüchtet in sein Haus.