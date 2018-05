Royale Hochzeit 2018: Ehegelübde von Harry und Meghan im Wortlaut

Royale Hochzeit : Ehegelübde von Harry und Meghan im Wortlaut

Prinz Charles führt Meghan zum Altar, wo Prinz Harry auf sie wartet. Foto: AP/Jonathan Brady

Der Erzbischof von Canterbury traut Harry und Meghan in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor. Das britische Königshaus hat das Ehegelöbnis vorab veröffentlicht.

Erzbischof „Harry und Meghan, ich bitte Euch jetzt, Euch an den Händen zu fassen und Eure Gelübde in Anwesenheit von Gott und seinem Volk zu leisten.“

Die Braut und der Bräutigam schauen sich einander an und reichen sich die Hände.

Der Bräutigam „Ich, Harry, nehme Dich, Meghan, zu meiner Ehefrau, um Dich zu haben und zu halten von diesem Tag an; im Guten, im Schlechten, in Reichtum und in Armut, in Krankheit und in Gesundheit, um Dich zu lieben und zu ehren, bis dass der Tod uns scheidet; dem Heiligen Gebot Gottes folgend. In Anwesenheit Gottes leiste ich dieses Gelöbnis.“

Die Braut „Ich, Meghan, nehme Dich, Harry, zu meinem Ehemann, um Dich zu haben und zu halten von diesem Tag an; im Guten, im Schlechten, in Reichtum und in Armut, in Krankheit und in Gesundheit, um Dich zu lieben und zu ehren, bis dass der Tod uns scheidet, dem Heiligen Gebot Gottes folgend. In Anwesenheit Gottes leiste ich dieses Gelöbnis.“

Der Ringtausch

Erzbischof „Göttlicher Vater, mit Deinem Segen lasse diese Ringe für Harry und Meghan ein Zeichen von nicht enden wollender Liebe und Treue sein, um sie an den Schwur und den Bund zu erinnern, die sie heute durch Jesus Christus, unseren Herrn, geschlossen haben.“

Der Bräutigam steckt den Ring an den Ringfinger der linken Hand der Braut, hält sie dort und sagt:



Der Bräutigam „Meghan, ich gebe Dir diesen Ring als Zeichen unserer Ehe. Mit meinem Körper ehre ich Dich, alles, was ich bin, gebe ich Dir, und all meine weltlichen Güter teile ich mit Dir, in der Liebe des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes!“

Sie lösen die Hände. Die Braut steckt einen Ring an den Ringfinger der linken Hand des Bräutigams, hält die Hand und sagt:

Die Braut „Harry, ich gebe Dir diesen Ring als Zeichen unserer Ehe. Mit meinem Körper ehre ich Dich, alles, was ich bin, gebe ich Dir, und all meine weltlichen Güter teile ich mit Dir, in der Liebe des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes!“

Alle bleiben sitzen.

Der Ehesegen

Der Erzbischof spricht zu den Anwesenden „Im Beisein Gottes und vor dieser zum Gottesdienst versammelten Gemeinde haben Harry und Meghan ihre Zustimmung gegeben und gegenseitig ihr Eheversprechen abgegeben. Sie haben ihre Ehe durch die Verbindung der Hände und durch den Tausch der Ringe gelobt. Ich erkläre sie hiermit zu Mann und Frau.“

Der Erzbischof bringt ihre rechten Hände zusammen.

Erzbischof „Was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht trennen.“

