Meghan Markle Vater will nicht zur Hochzeit mit Prinz Harry kommen

Meghan Markles Vater will nicht zur Hochzeit seiner Tochter kommen

London Wegen angeblich peinlichen Paparazzi-Fotos will Meghan Markles Vater nicht zur royalen Hochzeit nach Großbritannien kommen. Außerdem führt er gesundheitliche Probleme an. Der Kensington Palace ruft zu Rücksicht auf.

Meghan Markles Vater wird offenbar nicht zu ihrer Hochzeit mit dem britischen Prinzen Harry nach Großbritannien kommen. Er werde sie nicht zum Altar führen, sagte Thomas Markle dem Promi-Newsportal TMZ am Montag. Prompt folgte eine Reaktion aus dem Kensington Palace, wenn auch verhalten: Meghan Markle durchlebe gerade einen „sehr persönlichen Moment“ und die Situation sei „schwierig“. Es wurde um „Verständnis und Respekt“ für deren Vater gebeten.

Vater schämt sich für Fotos

Harry und Meghan werden am Samstag in der St. George's Kapelle von Schloss Windsor heiraten. In der vergangenen Woche hieß es aus dem britischen Königshaus noch, Thomas Markle und seine Ex-Frau Doria Ragland, Meghans Mutter, würden bei der Trauung wichtige Rollen einnehmen. Laut Planung sollte der Vater seine Tochter zum Altar führen, während die Mutter mit ihr zur Kapelle fahren sollte. Einen Tag vor der Hochzeit war ein Treffen mit Königin Elizabeth II. und anderen Royals vorgesehen.