Prinz Harry und seine Meghan: Eine Insel im Hochzeitsfieber

London Noch neun Tage, dann heiratet der britische Prinz Harry die US-Schauspielerin Meghan Markle. Dazu wird ein Besucheransturm erwartet, Harry gilt als noch beliebter als sein Bruder William.

Auch der Fantasie der Souvenirhändler sind keine Grenzen gesetzt. Neben den üblichen Bechern, Geschirrtüchern und Schlüsselringen gibt es etwa ein T-Shirt im Angebot, das den Schriftzug "Ich hätte das sein sollen" unter einer Prinzessinnenkrone zeigt. "Eines Prinzen würdig" dagegen, so meint die Werbung, sind vier Kondome, genannt "Kronjuwelen". Eine andere Idee scheint man sich aus Berlin abgeguckt zu haben: Eine Website bietet "Royale Hochzeits-Luft" an, die man am 19. Mai in Windsor einfangen und auf Flaschen ziehen will, Kosten: 29,95 Pfund für 0,75 Liter. Na dann, viel Glück.

Eigentlich ist es ja nicht in Ordnung, wenn die Hochzeit des jüngeren Bruders die des älteren in den Schatten stellt. Immerhin ist Prinz William ein künftiger König und Harry mittlerweile auf den sechsten Platz der Thronfolge abgerutscht. Aber der Rotschopf ist unglaublich beliebt bei den Briten. Wohl weil er das Sorgenkind der Windsors war, der zugab, Hasch zu rauchen und auch schon einmal einen Paparazzo vermöbelt zu haben. Nach einer Karriere in der Armee, die ihn bis an die Front in Afghanistan führte, und einer Psychotherapie, die ihn den frühen Tod seiner Mutter Prinzessin Diana aufarbeiten ließ, hat Harry Fuß gefasst. Und die Briten haben ihn umso mehr in ihr Herz geschlossen. Wenn er am 19. Mai Meghan Markle heiratet, sind ihm die besten Wünsche der Nation gewiss.