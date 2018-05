Royale Hochzeit 2018: Worauf Meghan, Harry und ihre Gäste achten müssen

Verzwickte Etikette am britischen Hof

London Die Rituale im britischen Königshaus haben sich über Jahrhunderte entwickelt und sind höchst komplex. Bei der Hochzeit am Samstag muss US-Schauspielerin Meghan Markle die Tücken des Protokolls beherrschen. Das sind die wichtigsten Regeln.

Worauf Meghan Markle und ihre Gäste achten müssen, erklärt William Hanson, ein Fachmann für die Gepflogenheiten am Hof.

Verbeugung und Knicks

Trifft ein Mann auf ein Mitglied der Königsfamilie, hat er sich zu verbeugen - nicht mit dem ganzen Oberkörper, es genügt vielmehr, den Kopf zu senken. Frauen haben es schwerer: Sie müssen einen Knicks vollführen. "Knicks bedeutet nicht, gleich bis zum Boden zu gehen - da kommt man vielleicht gar nicht mehr hoch", sagt Hanson. Stattdessen: "Hände hinten an die Seiten, einen Fuß hinter den anderen, dann die Knie beugen, der Rücken bleibt gerade."

Innerhalb der königlichen Familie gibt es genaue Regeln, wer sich vor wem verbeugt oder einen Knicks macht. Ist Markle in Begleitung von Prinz Harry, gilt sein Status auch für sie. Rangniedere Royals müssen deshalb den beiden diese Ehre erweisen. "Aber wenn Meghan auf dem Flur Prinzessin Beatrice trifft, muss sie vor Beatrice knicksen, weil die von königlichem Blut ist", erklärt Hanson.

Begrüßung

Popstar Ed Sheeran gab kürzlich ein Beispiel, was Gäste bei der Begrüßung falsch machen können. Er legte beim Händeschütteln seine linke Hand auf Prinz Charles' rechten Unterarm. "Das war ein Verstoß gegen das Protokoll", sagt Hanson. Die Queen muss zunächst mit "Ihre Majestät" angesprochen werden, im weiteren Verlauf der Konversation genügt "Ma'am". Das "a" wird dabei wie in "hamburger" ausgesprochen, nicht wie in "farm".