Royale Hochzeit 2018: Das Hin und Her um Meghan Markles Vater Thomas

Royales Hin und Her : Meghan Markles Vater - kommt er zur Hochzeit oder nicht?

Wenige Tage vor der Promi-Hochzeit des Jahres wird das Drama um Meghan Markles Vater nicht kleiner. Erst erklärt er, trotz gegenteiliger Bekundungen doch zu erscheinen. Nun kommt ihm anscheinend eine OP dazwischen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nachdem der Vater von Meghan Markle in Aussicht gestellt hat, doch zur Hochzeit seiner Tochter mit Prinz Harry zu kommen, macht ihm nun wohl eine Operation einen Strich durch die Rechnung. Er werde sich einem für Mittwoch geplanten Eingriff am Herzen unterziehen, berichtete die Promi-Webseite TMZ am Dienstag.

Der britische Prinz und die Ex-Schauspielerin aus den Vereinigten Staaten werden am kommenden Samstag auf dem Gelände von Schloss Windsor heiraten. Über die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten wird international berichtet. Und auch Meghans Vater, Thomas Markle, war nahezu ständig unter medialer Beobachtung.

6 Bilder Diese Hochzeitskutsche haben Harry und Meghan ausgewählt

Große Belastung

Der 73-Jährige sei aufgrund der Berichterstattung „unglaublichem“ Stress ausgesetzt, sagte etwa Meghan Markles ältere Schwester am Dienstag in der Fernsehsendung „Good Morning Britain“. Journalisten hätten ein Haus neben ihm in Mexiko gemietet. „Er kann die Jalousien nicht öffnen, er kann nirgendwo hingehen, ohne verfolgt zu werden.“

Gegenüber TMZ hatte Thomas Markle selbst angegeben, vor wenigen Tagen einen Herzinfarkt gehabt zu haben. Er hoffe aber, zu der Hochzeit kommen zu können, wurde er zitiert. Voraussetzung sei, dass seine Ärzte das erlaubten und er rechtzeitig aus dem Krankenhaus entlassen werden könne.

Fest eingeplant

Am Montag hatte TMZ Markle noch mit den Worten zitiert, er werde seine Tochter nicht zum Altar begleiten, weil er weder Meghan noch die königliche Familie in Verlegenheit bringen wolle. Hintergrund war Kritik an seiner Entscheidung, sich von einer Paparazzi-Agentur bei den Hochzeitsvorbereitungen ablichten zu lassen. Auf den Bildern war er unter anderem beim Maßnehmen für einen Anzug zu sehen.

Der Kensington Palace hatte Meghan Markles Eltern fest für die Trauung eingeplant. Der Vater der Braut sollte sie zum Altar führen, während die Mutter mit ihr zur Kapelle fahren sollte. Einen Tag vor der Hochzeit war ein Treffen mit Königin Elizabeth II. und anderen Royals vorgesehen.

(mro/dpa)