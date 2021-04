Hochzeit gerettet : Hagener Motorradpolizist bringt Braut in Not ihr Portemonnaie

Hagener Motorradpolizist bringt Braut in Not ihr Portemonnaie

Hagen Ein Motorradpolizist aus Hagen hat sich als Portemonnaie-Kurier verdient gemacht und damit den Tag einer zukünftigen Braut gerettet. Diese war mehrere Hundert Kilometer weit gefahren, um ihr Brautkleid abzuholen.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, war eine 39 Jahre alte Frau „aus dem hohen Norden“ am Mittwoch mehr als 300 Kilometer gefahren, um in einer Nähwerkstatt im Hagener Stadtteil Hohenlimburg ihr Brautkleid abzuholen. Bei einem Zwischenstopp an einer Tankstelle in Hagen habe sie ihr Portemonnaie liegenlassen. Mit dem darin befindlichen recht hohen Geldbetrag wollte sie das Kleid bezahlen.