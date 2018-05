Das Geschäft mit der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle

London Die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle versetzt nicht nur Fans der Royals in Begeisterung. Auch Geschäftsleute freuen sich bereits seit Monaten auf das Großereignis. Schließlich lässt es sich vortrefflich vermarkten.

Dass sich mit der Hochzeit des Jahres sehr gut Geld verdienen lässt, wurde schon im November deutlich, als das britische Königshaus die Verlobung von Prinz Harry mit der US-Schauspielerin bekannt gab. Nur wenige Stunden später bot der Online-Juwelier Jewlr.com eine Nachbildung von Meghans Verlobungsring an. Das Keramik-Unternehmen Emma Bridgewater nahm sofort eine Tasse mit der Aufschrift "Harry und Meghan sind verlobt" in ihr Programm.

Stolze Preise

Aber nicht nur die Hersteller solcher Artikel, sondern auch Cafés und Pubs auf der Insel wittern ein gutes Geschäft. Schließlich dürfen sie am Wochenende der Hochzeit von Harry und Meghan länger öffnen. Die Beratungsfirma Brand Finance prognostizierte, dass das Großereignis den Umsatz der britischen Wirtschaft in diesem Jahr um mehr als eine Milliarde Pfund steigert, davon 300 Millionen Pfund im Tourismus.

Gewaltiges Medieninteresse

Die Polizei rechnet mit gut 100.000 Besuchern allein in Windsor, wo die Eheschließung stattfindet. In dem Ort rund 30 Kilometer westlich von London boten viele Bewohner Zimmer oder ihre Wohnungen Royals-Fans oder Medien-Teams zur Miete an. Ein Haus im Stadtzentrum kostet da mal locker 3500 Euro pro Nacht, für eine Drei-Zimmer-Wohnung "zu Fuß 50 Sekunden vom Schloss entfernt" wurden 2100 Euro pro Nacht aufgerufen.

Mit der Aufnahme von Meghan in die königliche Familie werde ihr Einfluss in Modefragen wohl noch weiter zunehmen, heißt es in der Analyse von Brand Finance. Die 36-Jährige werde eine "einflussreiche Botschafterin für britische Marken, besonders in ihrem Geburtsland Amerika". Die britische Wirtschaft wird's freuen.