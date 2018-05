Royale Hochzeit 2018: Das ist das Brautkleid von Meghan Markle

Das Brautkleid - ein schlichter Traum in Weiß

London Schon lange Zeit vor der Trauung war spekuliert worden, welches Hochzeitkleid Meghan Markle tragen würde. Letztlich entschied sich die Schauspielerin für eine schlichte Robe von Ginvenchy. Die Details.

Das Brautkleid ist von der britischen Designerin Clare Waight Keller für Givenchy entworfen worden. Meghan habe Keller Anfang des Jahres getroffen und sich für sie als Designerin ihres Brautkleides entschieden, teilte der Kensington-Palast am Samstag zu Beginn der Hochzeit mit.

Im Brautstrauß sind Vergissmeinnicht eingearbeitet - die Lieblingsblumen von Harrys 1997 gestorbener Mutter Diana. Damit wolle das Paar an diesem besonderen Tag an Diana erinnern und sie ehren. Im Strauß waren außerdem Blumen, die Harry am Vortag selbst aus dem privaten Garten des Kensington-Palasts gepflückt hatte.