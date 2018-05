Hochzeit: Wie Prinz Harry und Meghan Markle ihren großen Tag feiern

London Hunderte Gäste, zehntausende Schaulustige und ein Großaufgebot internationaler Medien: Die Hochzeit von Prinz Harry und der US-Schauspielerin Meghan Markle am Samstag ist ein Großereignis, das umfangreicher Vorbereitungen bedarf.

Die Hochzeit des Jahres ist genau durchgeplant: Harry und Meghan heiraten rund 30 Kilometer westlich von London auf Schloss Windsor, einer Residenz des britischen Königshauses mit einer gut 900-jährigen Geschichte. Die Trauung beginnt um 12 Uhr (13 Uhr MESZ) in der St. George's Chapel in der Schlossanlage. Das Gotteshaus ist die letzte Ruhestätte von elf Monarchen, darunter der legendäre König Heinrich VIII. und Karl I. Wenn hier nicht gerade ein Prinz heiratet, steht die Kirche der Öffentlichkeit offen.

Die Formalitäten

Für seine Hochzeit mit Meghan Markle hat Harry die Erlaubnis seiner Großmutter, der britischen Königin Elizabeth II., eingeholt. Sie muss bei den ersten sechs Vertretern in der Thronfolge eine Eheschließung absegnen. Harry steht seit der Geburt von Prinz Louis, des dritten Kindes seines Bruders Prinz William und dessen Frau Kate, am 23. April auf Rang sechs der Thronfolge.

Meghan ließ sich in Vorbereitung auf ihre Hochzeit im März vom Erzbischof von Canterbury taufen und damit in die anglikanische Kirche aufnehmen. Die US-Schauspielerin, die bisher Protestantin war, zollte damit der Queen als Oberhaupt der anglikanischen Kirche Respekt.

Die Gästeliste

Ein Fest fürs Auge

Den Blumenschmuck in der St. George's Chapel und in der St. George's Hall fertigt Philippa Craddock an. Sie will dafür Wildblumen von Londoner Wiesen und Pflanzen aus dem großen Park in Windsor verwenden. Weiße Rosen, Pfingstrosen und Fingerhut sollen den Blumengebinden Eleganz verleihen.