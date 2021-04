Prinz schon wieder in den USA : Harry lässt die Queen an ihrem Geburtstag allein

London/Santa Barbara Prinz Harry ist nach der Beerdigung seines Großvaters Prinz Philip wieder in die USA zurückgekehrt. Es hatte Spekulationen gegeben, dass er zumindest für den 95. Geburtstag seiner Großmutter Queen Elizabeth II. noch in Windsor bleiben könnte.

Nach dpa-Informationen traf Harry spätestens an diesem Mittwoch wieder in seinem Wohnort in Kalifornien ein. Philip war am 9. April im Alter von 99 Jahren gestorben und am vergangenen Samstag auf Schloss Windsor beigesetzt worden.