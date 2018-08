Süchteln tritt im Pokal in Sonsbeck an

Viersen Landesligist ASV Süchteln tritt in der ersten Runde des Niederrheinpokals beim SV Sonsbeck an.

(wiwo) Nach dem starken Auftritt beim Burgpokal in Brüggen wird es für den ASV Süchteln am Sonntag ernst. Im ersten Pflichtspiel der Saison treten die Süchtelner im Niederrheinpokal beim SV Sonsbeck an. „Da kenne ich noch einige Akteure. Wir wollen alles raus hauen und die nächste Runde erreichen“, sagt Süchtelns Trainer Heinrich Losing. Sein Team solle sich steigern, wenigstens aber an die zuletzt guten Leistungen anknüpfen, so die Hoffnung des Trainers. Er sieht die beiden Kontrahenten auf Augenhöhe. Die Sonsbecker, in der anderen Landesliga-Gruppe zu Hause, setzten sich in ihrem letzten Testspiel vorige Woche 2:0 gegen die VSF Amern durch.