Fußball : SGU verjüngt ihre Mannschaft

Düsseldorf SG Unterrath-Trainer Deniz Top verjüngt seine Mannschaft zur kommenden Saison. Er will mangelnde Erfahrung mit Leidenschaft ausgleichen.

Bei der SG Unterrath steht zur neuen Saison ein Umbruch bevor: Nachdem der Fußball-Landesligist mit Deniz Top kürzlich einen neuen Trainer für den nach Essen wechselnden Suat Tokat präsentierte (wir berichteten), gaben die Düsseldorfer nun auch gleich eine ganze Reihe an Zugängen bekannt. Mit dem Abwehrspieler Philipp Younes (vom ASV Tiefenbroich) stand bereits eine Verpflichtung fest. Hinzu kommt nun unter anderem ein Trio vom MSV Düsseldorf: Salim El Fahmi (Sturm), Ilias El Joudi und Zakaria Abdoun (beide Mittelfeld) wechseln von Eller nach Unterrath.

„Aus dem aktuellen Kader werden uns noch 13 oder 14 Spieler erhalten bleiben. Mit den Neuen haben wir auf allen Positionen adäquaten Ersatz gefunden“, sagt der neue Coach Deniz Top. „Alle Neuen verfügen über Erfahrung in der Landesliga.“ Mit Blick auf sein neuformiertes Team mutmaßt der Trainer: „Es wird eine junge Mannschaft. An manchen Punkten wird es mal an Erfahrung fehlen, aber das werden wir mit Leidenschaft ausgleichen.“ Mit Vitaliy Golik und dem Zugang Dominguez Gea verfügt die SGU nur über zwei Spieler jenseits der 30 Jahre. „Das muss der Qualität aber keinen Abbruch tun“, urteilt Top.