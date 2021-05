Basketball : BG Lintfort bindet Coach Tobias Liebke bis 2024

Kamp-Lintfort Der Basketball-Zweitregionalligist hat sich mit dem 36-Jährigen auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt. Bereits seit 2013 steht Liebke bei der BGL an der Seitenlinie.

Der 36-Jährige einigte sich mit Sportwart Michael Deininger und dem BGL-Vorsitzenden Ewald Schubert auf die Fortsetzung der bislang überaus erfolgreichen Zusammenarbeit. Liebke hatte das Team im Jahr 2013 von Steffi und Fabian Wagner nach dem Abstieg in die Oberliga übernommen. Zuvor war er bereits für die zweite BGL-Mannschaft in der Landesliga verantwortlich und wechselte dann im Sommer 2012 zum damaligen Erstregionalligisten Giants Düsseldorf, wo er sowohl die erste Mannschaft als auch die U19 in der Nachwuchs-Bundesliga trainierte.

Nach nur einem Jahr konnte er dem Angebot, das Aushängeschild seines Heimatvereins, für dessen vierte Herren-Mannschaft er auch heute noch gelegentlich in der Kreisliga aufläuft, aber nicht widerstehen. Das Team wurde fortan deutlich verjüngt und entwickelte sich unter der Regie des heute 36-Jährigen prächtig. So stand nach anfänglichen Aufs und Abs nach der Saison 2016/2017 als Aufsteiger nicht nur die Vizemeisterschaft in der 2. Regionalliga , sondern durch den Verzicht des Meisters Deutzer TV auch die Möglichkeit, den direkten Durchmarsch in die 1. Regionalliga wahrnehmen.