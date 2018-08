Sommerakademie der Bücherkiste Wassenberg

Wassenberg Bei der Sommerakademie der Bücherkiste entsteht ein Liebesroman. Täglich treffen sich die Teilnehmer mit Autor Ulrich Land.

Eine Woche lang treffen sich die Autoren täglich im Naturparktor, und arbeiten in zwei Gruppen, deren Arbeit anschließend im gemeinsamen Gespräch aufeinander abgestimmt werden. Und sie diskutierten fleißig über Fragen, so zum Beispiel, wieviel „Kitsch“ wohl erlaubt sei in dem Roman. Teilnehmer Josef aus Oberbruch sagte dazu süffisant: „Ein kleines bisschen Rosamunde Pilcher können wir ja machen.“ Oder die Darstellung der Charaktere, ihrer Stärken und Schwächen, wurde ebenso besprochen. Alle sechs Hobby-Autoren, Irmgard Stieding und Ulla Kurzweg, waren engagiert und konzentriert dabei und man merkte allen den Spaß an der Sache an.