Mofa-Kursus der GHS Hückelhoven

Die Mofa-Kurse unter professioneller Leitung kommen in der Hauptschule prima an. Foto: Giesen/Hauptschule Hückelhoven

Hückelhoven Die Ganztagshauptschule Hückelhoven hat Erfolg mit Mofakursen unter professioneller Anleitung.

Mofa-Fahren ist für viele Jugendliche eine ideale Möglichkeit der Mobilität. Doch es bedarf des verantwortungsvollen Umgangs mit diesem Gerät, Regeln müssen gelernt werden, das Gefährt muss beherrscht werden. Was liegt näher, die Fahrausbildung an den Ort zu verlegen, an dem Schüler Regeln täglich anwenden müssen? In Kooperation mit der „Fahrschule die 2 GmbH & Hibidur“ bildet die Hauptschule In der Schlee künftige Mofafahrer aus und macht sie fit für die Mofaprüfung. Dies geschieht im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts, den die Schüler der Hückelhovener Hauptschule ab dem siebten Schuljahr besuchen können.