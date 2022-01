Öffnung bald möglich : Wasserrohr im Xantener Hallenbad ist repariert

Die Feuerwehr hatten am Mittwochabend aus dem Keller des Hallenbades Wasser abpumpen müssen (Archiv). Foto: RP/Markus Werning

Xanten Der Rohrbruch im Xantener Hallenbad ist behoben. Aber für die Reparatur musste Wasser aus dem Schwimmbecken abgelassen werden. Deshalb muss es erst wieder gefüllt und beheizt werden, bevor das Bad öffnen kann.

Eine Fachfirma hat am Freitag das defekte Wasserohr im Keller des Xantener Hallenbades repariert. Das berichtete Herbert van Hall, Vorsitzender der Schwimmfreunde, auf Anfrage unserer Redaktion. Das 25-Meter-Schwimmbecken werde jetzt wieder befüllt und beheizt, damit das Hallenbad am Montag öffnen und am Nachmittag die Schwimmkurse für Kinder starten könnten. Ob der Unterricht am Montag möglich sein wird, werde sich endgültig am Wochenende entscheiden, sagte van Hall. Aktuelle Informationen dazu würden die Schwimmfreunde auf ihrer Internetseite veröffentlichen.

Am Mittwoch war im Keller des Hallenbades ein Rohrbruch festgestellt worden. Ein Mitarbeiter der Schwimmfreunde alarmierte deshalb die Feuerwehr. Auch Ordnungsamt und die Leitung des städtischen Dienstleistungsbetriebs Xanten (DBX) waren vor Ort. Die Feuerwehr schloss das Leck provisorisch und pumpte das ausgetretene Wasser ab. Noch am Abend wurde eine Fachfirma für die Reparatur des Wasserrohres angefordert.

Wie am Mittwochabend vor Ort zu erfahren war, hatte der Mitarbeiter der Schwimmfreunde das Leck in der Leitung bei einem Kontrollgang entdeckt. Dadurch und durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr sowie der Fachfirma sei das Hallenbad vor einem größeren Schaden bewahrt worden, sagte der Technische Dezernent Niklas Franke. Außerdem hätten Überlaufschwellen verhindert, dass sich das ausgelaufene Wasser im gesamten Keller ausbreiten konnte. Die Technik des Hallenbades sei unbeschädigt geblieben. Alle, also der Mitarbeiter, die Feuerwehr und die Handwerker, hätten sehr umsichtig gearbeitet, sagte van Hall. Er war ebenfalls am Abend vor Ort gewesen. Auch ein ehemaliger Mitarbeiter der Schwimmfreunde eilte zur Unterstützung herbei, weil er sich mit der Technik im Hallenbad auskennt.

Durch das Rohr im Keller fließt das chlorhaltige Wasser des Schwimmbeckens ab. Deshalb musste geprüft werden, ob eine Reparatur trotz des Wasserdrucks möglich ist oder ob zuerst das 25-Meter-Becken im Erdgeschoss leergepumpt werden muss, um das beschädigte Rohr auszutauschen. Dann hätten mehrere Hunderttausend Liter abgelassen werden müssen – und zwar langsam, um durch den nachlassenden Druck keinen Schaden an den Wänden des 25-Meter-Beckens zu riskieren.

Mit der Lineg wurde außerdem besprochen, ob überhaupt so viel Wasser aus dem Hallenbad in kurzer Zeit in die Kläranlage gelangen darf. Bis zum Donnerstagmorgen wurde aber geklärt, dass für die Reparatur nur ein Teil des Wassers abgelassen werden muss. Aber deswegen muss das Becken jetzt erst wieder befüllt und aufgewärmt werden.

Das Hallenbad an der Heinrich-Kensing-Straße ist Eigentum der Stadt Xanten. Die Schwimmfreunde betreiben es. Der Verein wurde 1998 gegründet, nachdem die Badschließung wegen der angespannten Haushaltslage der Stadt drohte.

