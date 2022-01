Umbau von Gebäude geplant : Ein Haus für Lüttingens Dorfgemeinschaft

Xanten Die Planungen für einen Treffpunkt für Lüttingens Vereine kommen voran. Dorfgemeinschaft und Stadtverwaltung haben eine Machbarkeitsstudie vorgestellt. 2022 sollen die nächsten Schritte folgen. Auch Vynen und Obermörmter sollen Dorfgemeinschaftshäuser bekommen.

Lüttingen soll in den nächsten Jahren ein Dorfgemeinschaftshaus bekommen. Geplant ist ein Treffpunkt für die Vereine mit Küche, Lager- und Büroräumen, mit einem kleinen und einem großen Saal. Auch ein Jugendraum ist angedacht. Die Stadtverwaltung hat mit der Dorfgemeinschaft und den Fachbüros „Pesch & Partner“ sowie „Startklar Projekt Kommunikation“ im vergangenen Jahr darüber beraten. Das Ergebnis wurde dem Stadtrat im Dezember vorgestellt. Er hat es einstimmig abgesegnet und die Verwaltung damit beauftragt, in diesem Jahr die Umsetzung anzugehen. Das Ergebnis soll ihm wieder vorgelegt werden.

Verzögerung Auch für Vynen und Obermörmter sind Dorfgemeinschaftshäuser geplant. Die Machbarkeitsstudien für diese beiden Dörfer sind aber noch nicht fertig, wie die Verwaltung in ihren Unterlagen für den Stadtrat erklärte, sollen aber so bald wie möglich folgen. Der Grund für die Verzögerung sind die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.

Es gab auch Bedenken, wie aus der Machbarkeitsstudie hervorgeht: zum einen wegen einer möglichen Lärmbelästigung für die Nachbarschaft, zum anderen wegen der Parkplatzsituation. Deshalb wurde ein Schallgutachter hinzugezogen. Aus Lärmschutzgründen soll eine Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses für private Feiern oder Ähnliches in den Abendstunden „nur sehr eingeschränkt möglich sein“, gesetzliche Vorgaben wie zur Nachtruhe ab 22 Uhr „sind in jedem Fall zu beachten“, heißt es. Außerdem sollen die Parkplätze in der Umgebung – zum Beispiel am Sportplatz oder an der Schule – genutzt werden. „Dieser Prozess ist noch in Arbeit.“ Aus der Jugend kam außerdem der Wunsch nach einem eigenen Raum. Laut Machbarkeitsstudie ist das Dachgeschoss dafür nicht geeignet, dort ist nur ein kleines Büro und ein kleiner Besprechungsraum vorgesehen. Stattdessen „wurde für die Jugend die Idee eines Bauwagens oder Containers eigenständig auf dem Grundstück entwickelt“.