Sonsbecker Straße in Winnekendonk : Pedelec-Fahrer bei Kollision mit Motorrad schwer verletzt

Sonsbecker Straße in Winnekendonk

Winnekendonk Ein 73 Jahre alter Radfahrer aus Kamp-Lintfort musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Beim Überqueren der Sonsbecker Straße war er von einem Motorrad erfasst worden.

Ein Pedelec-Fahrer ist am Donnerstagmittag bei einem Unfall auf der Sonsbecker Straße in Winnekendonk schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 73-jährige Mann aus Kamp-Lintfort mit seinem Rad auf dem linksseitig gelegenen Radweg in Richtung Sonsbeck unterwegs. Auf Höhe der Straße Binnenheide überquerte er die Fahrbahn. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad eines 59-Jährigen aus Sonsbeck, der auf der Sonsbecker Straße in gleicher Richtung unterwegs war.