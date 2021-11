Auch für Nicht-Mitglieder : Im Xantens Hallenbad starten neue Schwimmkurse für Kinder

Xanten Im Xantener Hallenbad können Kinder im neuen Jahr wieder schwimmen lernen. Die Schwimmfreunde bieten mehrere Kurse an. Eine Mitgliedschaft im Verein ist für die Teilnahme nicht erforderlich.

Die Schwimmfreunde Xanten bieten neue Kurse für Kinder ab fünf Jahren (Anfänger) und ab Seepferdchen an. Der Unterricht geht über mehrere Woche und umfasst jeweils zwölf Einheiten. Die Kurse starten im Januar, finden jeweils aber nur bei mindestens zehn Anmeldungen statt. Eine Mitgliedschaft im Verein ist zur Teilnahme an einem Kurs aber nicht erforderlich, wie die Schwimmfreunde erklären.

Eine Anmeldung ist ab Freitag, 17. Dezember, 9 Uhr, per E-Mail möglich an: heinz@schwimmfreunde-xanten.de. Dabei müssen das Geburtsdatum des Kindes, die Adresse und eine Telefonnummer angegeben werden. Es können nicht mehr als zwei Kinder gleichzeitig angemeldet werden. Die Kursgebühr soll in bar am ersten Kurstag im Bad bezahlt werden. Sie liegt bei 60 Euro für Nicht-Mitglieder und bei 55 Euro für Schwimmfreunde.