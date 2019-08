Kleinkunst : Doppelter Hafenzauber in Xanten

Doppelter Hafenzauber in Xanten

Kleinkünstler sorgten auf der Promenade des „Plaza de Mar“ für beste Unterhaltung – bis der Regen kam.

Hintersinniger Humor, faszinierende Akrobatik, spannende Tricks und ganz viel Atmosphäre beherrschten bei der zweiten Auflage des „Hafenzaubers“ am Plaza del Mar die Szenerie. Am Samstagabend sorgten inklusve der Akustik-Band „The Speeods“, die durchs Publikum gingen, fünf verschiedene Acts auf der „Heinz-Trauten-Promenade“ vor der Plaza-Gastronomie für beste Unterhaltung.

Dabei fand der „Hafenzauber“ erstmals in Kombination mit dem „Roten Abend“ statt, bei dem alle Lichter in rot gehüllt für besondere Atmosphäre sorgte. „Wir haben das mit der Comedy vor zehn Jahren auf dem Stadtfest gemacht und leztes Jahr neu aufgelegt. Jetzt wollten wir beide Sachen miteinander verbinden“, erläuterte FZX-Chef Wilfrued Meyer das Konzept.

Am Abend wurden rund 300 Besucher bis zum Einsetzen des Regens bestens unterhalten. Am Sonntagnachmittag vergnügten sich die Besucher des „Plaza“ an vier Solisten und Duos. Da war Arthur Gritzner aus Berlin, der im Trainingsanzug mit kessen Sprüchen und Fackel-Jonglage auf dem Einrad faszinierte. Dabei machte er aus einem Besucher als „Horst“ ein optisch fast deckungsgleiches Pendant als Assistent, spannte einen Zuschauer für den „Tusch“ als Tuba-Spieler ein und verkündete mit Selbstironie: „Das ist ein Hauch von Las Vegas.“