Kostenpflichtiger Inhalt: Neueröffnung in Xanten : Familienfreundliches Café mit X

In ihrem Café hat Inga Jasper alte und neue Möbel und Dekorationsobjekte gemixt. Viele Stücke entwarf und überarbeitete sie sogar selbst. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Am 1. September eröffnet Inga Jasper das Café Glüxpilz auf der Marsstraße. Kinder können sich zum Spielen und Toben in einen eigenen Raum zurückziehen, während sich die Erwachsenen in aller Ruhe unterhalten können.