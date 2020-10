Basketball : Gruppen-Training in Xanten mit einer Streetball-Legende

Xanten Paul Gudde schaute für zwei Workouts vorbei. Er hat unter anderem bereits schon NBA-Stars trainiert. Es war eine Dankeschön-Aktion des Romans-Vorstands an die Mitglieder.

Die Xanten Romans wollten mit dieser Aktion ihren Mitgliedern für die Treue in der Corona-Zeit danken. Beide Gruppen waren in Windeseile ausgebucht. So wurde den jüngeren Kindern Grundlagen der Ballbehandlung beigebracht und gezeigt, was mit dem Ball so alles möglich ist. Für die zweite Gruppe mit den älteren Teilnehmern gab’s zum Aufwärmen Ballhandling. Der Fokus des Trainings lag auf verschiedenen Finishing Moves unter dem Korb.