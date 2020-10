Fußball-Kreisliga A : Concordia Ossenberg rutscht weiter ab

Kreis Es setzte für die Mannschaft von Marco Dietrich zu Hause eine 1:2-Niederlage gegen RW Moers. Alpen und Lüttingen erzielten Kantersiege.

Die Concordia verlor zum dritten Mal in Folge. Die Partie in Millingen fand nicht statt, weil es innerhalb der Mannschaft einen Corona-Fall gibt. Die Alpener waren beim Tabellenletzten in Torlaune. Borth baute in Rheinhausen nach der Pause ab.