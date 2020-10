Fußball-Kreisliga B : Birten legt im Derby den nächsten „Dreier“ nach

Kreis Die Viktoria schlug den SV Vyma mit 2:1. Ginderich gewann das Kellerduell gegen Lüttingen II. Veen II sicherte sich gegen Sonsbeck III alle Zähler.

Spitzenreiter Viktoria Birten setzte auf Marienbaumer Asche die Serie fort und gewann in der Gruppe 1 auch das siebte Saison-Spiel. Das Derby in Veen verlor die Sonsbecker „Dritte“ mit vier Gegentoren. Labbeck gelang es trotz drückender Überlegenheit nicht, gegen Veert II einen Treffer zu erzielen.

Borussia Veen II – SV Sonsbeck III 4:2 (3:1). Ein zu kurz geratener Rückpass von Borussia-Verteidiger Frederik Brammen in der fünften Minute sorgte für einen turbulenten Start in das Derby. Schlussmann Jannis Peters wusste sich nur noch mit einem Foulspiel zu helfen. Der gegnerische Angreifer wurde unsanft gebremst. Neben einer gelben Karte gab’s einen Strafstoß, den Tobias Gellings sicher verwandelte. Wirkliche Euphorie setzte der Torerfolg beim Auswärtsteam aber nicht frei.

Ganz im Gegenteil, wie Gäste-Spielertrainer Oliver Kraft erklärte: „Wir haben heute die komplette erste Halbzeit verschlafen. Jeder zweite Ball ging verloren.“ Die Taktik von Borussia-Coach Peter Werder ging dagegen voll auf: „Wir haben den Gegner unter Druck gesetzt und die Fehler im Passspiel ausgenutzt.“ So gelang auch der Ausgleich durch Marcel Elbers nach einer Viertelstunde. Noch vor der Pause schraubte Severin Minten mit einem Doppelpack das Ergebnis nach oben. Erst nach dem Pausentee, als sich Kraft selbst in den Sturm beförderte, wurden die Gäste aktiver. „Und dann schenken wir das 4:1 so einfach her“, ärgert sich Kraft über den Treffer von Kamil Olejniczak. Die „Bude“ von Sven Schuster konnte die „bisher schlechteste Saisonleistung“ nicht mehr auffangen.