Konzert in Sonsbeck: Besinnliche Akkordeonklänge

Sonsbeck Das Akkordeon-Orchester Sonsbeck spielte sein Weihnachtskonzert im Kastell.

Mit Titeln aus der Rock- und Popmusik eröffnete das Orchester mit Erwin Denissen als Dirigent das Konzert. Als besonders gekonnt gespielt bezeichnete Wilfried Schönherr, Leiter der Realschule An der Fleuth in Geldern, die Präsentation von Teilen der Irish-Dance-Show „The Lord of the Dance“, Ute Janc aus Sonsbeck fühlte sich mit dem Stück „La Mer“ perfekt in französische Gefilde versetzt, mit „Elton John in Concert“ traf das Orchester in vorzüglicher Weise den Musikgeschmack des großen Publikums.